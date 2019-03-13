İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtilen 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
13 Mart 2019 Çarşamba 11:28

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şubelerinin ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu, haklarında yakalama kararı verilen 39 kişinin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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