İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 'esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı, 'ByLock' kullandığı ve üzerlerinden yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların yazılı olduğu belgeler çıktığı belirtildi

İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
16 Kasım 2018 Cuma 09:54

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün İzmir'deki 'esnaf yapılanması'na operasyon yapıldı. Örgüt adına faaliyet yürütmeye çalışanlara yönelik Buca, Torbalı ve Dikili'deki adreslere baskın yapılarak, 17 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin üzerinden yakalanmaları durumunda polisin soracağı sorulara verecekleri yanıtların yazılı olduğu belgeler çıktı. Bu yanıtların, örgüt yöneticilerince hazırlandığı saptandı. Şüphelilerin adreslerindeki kasalarda da yüklü miktarda para ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö #gözaltı
Önceki Haber
İzmir'de ölen oğlunu defile ile andı
Sonraki Haber
24 Haziran seçiminde kaç Suriyeli oy kullandı?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.