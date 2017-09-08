İzmir'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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