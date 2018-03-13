İzmir'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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