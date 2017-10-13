İzmir'de FETÖ operasyonu: 51 gözaltı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, kent merkezi başta olmak üzere Menemen, Aliağa, Torbalı ve Urla ilçelerinde bu sabah operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgütün kapatılan şirketlerinde çalışanlarla öğretmen, hemşire ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekli askerlerin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.