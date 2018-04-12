İzmir'de FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonunun sürdürüldüğü belirtildi.
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