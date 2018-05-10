İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 96 kişiden 82'si yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Aralarında açığa alınan 91 muvazzaf askerin de bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devam eden operasyonda, 82 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada açığa alınan 91 muvazzaf asker ile 5 sivil imamın yakalanması için başlattığı operasyonda, sabah saatlerinde 65 kişiyi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında 17 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.