İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan ve yine örgüte ait şirketlerde çalışan 83 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emekli bir emniyet müdürünün de olduğu öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kent merkezi ile Menemen, Aliağa, Bergama, Ödemiş, Tire, Torbalı, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere bu sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 98 şüpheliden, aralarında 2015 yılında res'en emekli edilen bir emniyet müdürünün de bulunduğu 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan ve örgüte finansal destek sağlayan şirketlerde çalışan kişiler olduğu belirtildi.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 15 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.