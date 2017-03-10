İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

Torbalı'da KHK ile kapatılan bir derneğe üye 4 şüpheli gözaltına alındı



İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Ayrancılar Eğitim Sevenler Derneği (AYESDER) üyesi 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, İ.Ü, Ü.O, F.Y ve S.E gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 5 sim kart, 1 hafıza kartı, 3 harici bellek ve 7 CD'ye incelenmek üzere el konuldu.



Derneğe yönelik 28 Temmuz'da başlatılan soruşturmada 83 kişi hakkında yakalama karar verilmiş, 15 operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilenlerden 18'i tutuklanmıştı.



"Terör örgütü üyeliği, örgüte adam kazandırma ve finansman sağlama" gibi suçlamalarla tutuklanan Dernek Başkanı Raif Aktaş'ın evinden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in hediye ettiği belirlenen atlet ve tespihler çıkmıştı.





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