İzmir'de Film günleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Yeniden Sinematek” gösterimleri, Şubat ayında “Yaşamın Kökleri” temasıyla dikkat çeken 4 önemli filmi İzmirlilerle buluşturacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleriyle sürdürdüğü sinema keyfinde bu kez beyazperdeye “Yaşamın Kökleri” temasını taşıyor. Şubat ayında dünya sinema tarihinin önemli filmlerini konuk etmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, İzmirli sinemaseverleri Kültürpark'taki İzmir Sanat ile Seferihisar, Aliağa ve Selçuk’taki kültür merkezlerindeki sanat şölenine davet ediyor.

Tarkovsky klasiği

1 Şubat akşamı gösterime sunulacak “Ayna”'nın yönetmenliğini, sinemanın dahi ismi Andrei Tarkovsky üstleniyor. 1975 yapımı film, Tarkovsky’nin kendi yaşamından yola çıkarak aşk, anılar ve bağlılık üzerinde yoğunlaştığı şiirsel bir yapıt. Orman içinde bir kulübede, II. Dünya Savaşı’nın öncesinde, yönetmenin eski karısı, annesi, babası, kendi ve ebeveynlerinin kuşakları arasında gidip gelerek anlatılan filmde, Tarkovsky’nin babası kendi sesiyle şiirler okudu, annesi ise kameranın karşısına geçti.

Film, 1 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da, 4 Şubat Pazartesi 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi’nde, 5 Şubat Salı saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde ve 6 Şubat Çarşamba saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Altın Küre aldı

1974 yılı Altın Küre En İyi Kadın Oyuncu Ödüllü “Etki Altında Bir Kadın” filmi, alt-orta sınıftan olan Los Angeles’lı bir ev hanımının hikayesini anlatır. Dram ve romantik unsurların yansıtıldığı filmin senaristliği ve yönetmenliği John Cassavetes’e ait. Kişilik duygusu gelişmeyen bir kadının çocukları ve kocasına bağlılığını işleyen film, 8 Şubat Cuma 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da, 18 Şubat Pazartesi saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Kültür Merkezi’nde, 19 Şubat Salı saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde ve 20 Şubat Çarşamba saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Be lediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda gösterime girecek.

Japonya'dan gelen ödüllü film

2018 Japonya yapımı “Arakçılar”, suç ve dram unsurlarını işliyor. Toplumun en alt tabakasında yaşan bir ailenin hayat hikayesinden yola çıkarak bir insanlık dramının anlatıldığı; senaristiliğini ve yönetmenliğini Hirokazu Kore-eda’nın üstlendiği film, Tokyo’nun kenar mahallesinde geçiyor. Arakçılar, 2018 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü" aldı. Ayrıca 2018 Toronto Uluslararası Film Festivali Özel Gösterimler’e girdi. Gösterimi 15 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile gerçekleşecek.

Nuri Bilge Ceylan'dan Ahlat Ağacı

Yönetmen koltuğunda Nuri Bilge Ceylan’ın oturduğu “Ahlat Ağacı” ise 22 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat’ta gösterilecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra yazdığı kitabı bastıracak parayı bulmak için memleketine dönen, ailesiyle ve geçmişte tanıdığı insanlarla yüzleşme sürecine giren Sinan’ın hikayesini konu edinen filmin ilk gösterimi Cannes Film Festivali’nde gerçekleşmişti. Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı filmin senaryosu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Ceylan’a ait.