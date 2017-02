İzmir'de fuar zamanı. Gelinlik ve abiyeler görücüye çıktı

Avrupa’nın en büyük gelinlik fuarı, Türkiye’nin en büyük fuar alanı "Fuar İzmir"de açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Türk ve dünya modasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 4 gün boyunca modanın kalbinin Fuar İzmir'de atacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin de (EGSD) partner olarak yer aldığı IF Wedding Fashion İzmir, kapılarını 11. kez açtı. Metraj bakımından "Avrupa'nın en büyüğü" olarak gelinlik sektörünün önemli ulusal ve uluslararası üretici markalarına ev sahipliği yapan fuarın, Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesisi Fuar İzmir'le birlikte yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürmesi ve profesyonel ziyaretçi sayısının 30 bine ulaşması bekleniyor.





Otellerde doluluk oranları yükseldi



Avrupa’nın en büyük gelinlik fuarı IF Wedding Fashion'ın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 4 gün boyunca modanın kalbinin Fuar İzmir'de atacağını belirterek, "Türkiye'nin gelinlik üretiminin yüzde 70'ini İzmir bu fuar sayesinde karşılıyor" dedi. Bu yılki fuara katılım oranlarının her alanda artış gösterdiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, fuar süresince otellerin doluluk oranlardaki yükselişin önemli bir gösterge olduğunu söyledi.



Ülkenin içinde bulunduğu süreçte If Wedding Fashion İzmir'in yüzde 25-30 büyüme göstermesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Tüm emeği geçenlere, bize verdikleri güç ve destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha iyi koşullarda, barış içinde bu fuarı daha da büyüterek yapma isteğimizi buradan ifade ediyorum " diye konuştu.





Fuar, marka değerini artırdı



Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, İzmir'de gelinlik üretiminin kümelenmesinde ve marka değerinin artmasında IF Wedding Fashion'un büyük payı olduğunu belirterek, fuar sayesinde genç tasarımcılar ile sektör temsilcilerinin de buluşturulduğunu söyledi. If Wedding Fashion İzmir'in 2007 yılından itibaren büyüyerek bugünlere gelmesine katkı koyan başta Başkan Aziz Kocaoğlu olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür eden Abay, fuarın İzmir ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.





Stant açan firma sayısı yüzde 25 arttı



İZFAŞ'ın 4 kıta ve 75 ülkede yürüttüğü yoğun tanıtım çalışmalarının meyvelerini verdiği bir etkinlik olarak da dikkat çeken IF Wedding Fashion İzmir – 11. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, birçok alanda rekorlara sahne oluyor. 2017 yılının gelinlik ve abiye modellerinin ilk kez podyuma çıkacağı fuara, 30 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu sayı 23 bindi. Düzenlendiği ilk yıl ise fuara gelen profesyonel ziyaretçi sayısı 4 bin 800 olarak gerçekleşmişti. 2007’de 4 bin metrekare ile başlayan IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl Türkiye'nin en büyük fuarcılık tesisinde 20 bin metrekare stant alanı, toplamda ise 66 bin metrekare alanda düzenleniyor. Stant açan firma sayılarında da dikkat çekici bir artışa sahne olan IF Wedding Fashion İzmir'de bu yıl bu alanda yüzde 25 artış sağlandı ve fuarda 227 firma stant açtı.





Dünyanın gözü İzmir'de



Dünya modasına yön veren IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’na ziyaretçi gelmesi beklenen ülkeler ise şöyle; “ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Güney Afrika, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Katar, Kıbrıs, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Malta, Makedonya, Mısır, Mozambik, Özbekistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Yemen, Yunanistan.”





380 tasarım yarıştı



2017 yılının gelinlik ve abiye modellerinin ilk kez podyuma çıktığı fuar kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’na da ilgi büyük oldu. “Zamansız” temalı 8. Gelinlik Tasarım Yarışması’na 120 genç tasarımcı 380 tasarımla katıldı. Finale kalan 15 tasarımdan, ilk üçü, açılış töreninin ardından gerçekleştirilen final defilesi ile belirlendi.



Dünyaca ünlü modacı Micaela Oliveira, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, tasarımcı Serdar Uzuntaş, Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Sejda İnal, Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ender Yazgan Bulgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı Öğretim Görevlisi Sevda Demirparlak, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Güvenç, Ju İstanbul Marka Kurucusu Ahsen Uğurlu, EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık, Modacı Jeyan Gedik, tasarımcı Övge Yıldızhan ve modacı Engin Örün'den oluşman jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, bu yılın birinciliğini Mimar Sinan Üniversitesi'nden Amor Gariboviç kazandı. Gariboviç'e ödülün&u uml; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu verdi.



Yarışmada ikinciliği İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Ece Metiner, üçüncülüğü ise yine İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Fulya Civaroğlu elde etti.









Dolu dolu 4 gün



Bu yılın performans defilesi ise yarışmanın geçen yılki birincisi Tuğçe Görgülü tarafından 9 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. 8 abiye ve 20 gelinlikten oluşan 28 parçalık “Düş Bahçesi” isimli koleksiyon ünlü mankenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Defilede yer alacak ünlü mankenler ise; Irmak Atuk, Şebnem Schaefer, Merve Büyüksaraç Ciner, Elif Ece Uzun ve Ebru Öztürk.



Her yıl dünyanın dört bir yanından ağırladığı yabancı alım heyetleri ile gelinlik sektörü ihracatına katkı sağlayan IF Wedding Fashion İzmir; Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) partnerliğinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, sektöre ve yalnızca profesyonel alıcıya yönelik olarak düzenleniyor. 4 gün sürecek fuarda; gelinlik, damatlık, abiye giyim ürünleri sergileniyor.