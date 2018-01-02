İzmir'de genç kadın, eşini bıçakladı!

İzmir Bornova'da eşi ile tartışan kadın, eşini bıçakla yaraladı

İzmir'de genç kadın, eşini bıçakladı!

Olay dün sabah saatlerinde Bornova ilçesinin Çamdibi Semti'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki yıl önce evlenen Erkut K. ile Melisa K. çifti bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melisa K., eşini bıçakla bacağından yaraladı.

Olay sağlık ekiplerine ve polise bildirildi. Sağlık ekipleri yaralı Erkut K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan Erkut K.nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Melisa K. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Melisa K., ifadesinde eşini yaralama kastı olmadığını, eşinin kendisini darp etmesi üzerine kendisinin de korkarak bıçağı eline alıp rastgele sallamaya başladığını söyledi. Eşini kendinden uzaklaştırmak için bunu yaptığını söyleyen genç kadın daha sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #bıçaklama
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