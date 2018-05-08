İzmir'de gençler bayramlarını çadır festivali ile kutlayacak

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 1500 üniversite öğrencisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük çadır festivalinde 19 Mayıs coşkusunu "erken" yaşayacak

Gençlerin dilinden anlayan, onları her konuda motive etmeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenleyeceği Gençlik Festivali’yle bir kez daha üniversiteli gençlerin gönlüne taht kuracak. Gençler, her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelerin düzenleneceği İnciraltı Kent Ormanı'nda, festival süresince çadır kurarak konaklayabilecek. Bu sene ikinci kez düzenlenecek “İzmir Gençlik Festivali’nde, İzmir ve İzmir dışından farklı üniversitelerden yaklaşık 1500 öğrenci kamp kuracak. 11–13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde kent stresinden uzak, doğayla baş başa kalıp spor ve konser etkinliklerine katılanlar ‘bayram gibi 3 gün’ geçirecek. İzmir’de gençler, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak.

18-30 yaş arasındaki gençler, 10 Mayıs Çarşamba günü Kent Ormanı'na gelerek çadırlarını kuracak. Ardından birbirinden renkli etkinlikler başlayacak. 2. İzmir Gençlik Festivali sırasında Fatma Turgut, Bulutsuzluk Özlemi, Aylin Aslım ve Pamela gibi sevilen sanatçı ve grupların yanı sıra, onlarca genç müzik grubu da sahne alacak. Festival süresince ayrıca, ünlü sanatçı Meltem Cumbul ile gazeteci-yazar Özgür Mumcu'nun söyleşileri gerçekleştirilecek.



3 günlük festival programı şöyle:

11 MAYIS Cuma

İnciraltı Kent Ormanı'na sabahtan itibaren çadırlar kurulacak, gün boyu spor etkinlikleri (sabah sporu- sokak basketbolu-masa tenisi) yapılacak. Saat 12.00-14.00 arasında ünlü oyuncu Meltem Cumbul ile söyleşi gerçekleştirilecek. Konser programları ise 13.30’da başlayacak. Başıbozuk, Pinti, Chocolate, Heavy Sky, Son Nesil, Sarp gibi gruplar İnciraltı Kent Ormanı’nda gençlerle buluşacak. Saat 21.00'de ise Fatma Turgut sahne alacak.

12 MAYIS Cumartesi

Sabah 07.00–13.00 saatleri arasında Balçova Manastır mevkiinde yapılacak doğa yürüyüşüyle başlayan program, gazeteci Özgür Mumcu söyleşisiyle devam edecek. 19.45'e kadar Slap Jack, Fondip, Yasak Helva, Piiz, Peyk ve Aylin Aslım gibi genç müzik grupları sahne alacak. Ardından saat 21.00'de, Türkiye’nin önde gelen rock müzik gruplarından Bulutsuzluk Özlemi sahne alacak.



13 MAYIS Pazar

Gün boyunca birbirinden renkli spor ve eğlence aktiviteleri gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da Sinestezi genç müzik gruplarının sahne almasıyla başlayacak konserler Yedinci Ev, Gazapizm, Son Feci Bisiklet, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Yok Öyle Kararlı Şeyler gruplarıyla devam edecek. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise sahne sırası Pamela’da olacak.