İzmir'de geri dönüşüm atağı. Elektronik atıklar için...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediyesi, elektrikli ve elektronik atık ların çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşüm ünün sağlanması için güçbirliği yaptı. Türkiye’nin hurda ithalatı için her yıl 7 milyar dolar civarında para harcadığını kaydeden yetkililer, İzmir’de geri dönüşümü bir alışkanlık haline getirmek istediklerini söyledi. Kentte bu amaçla Mayıs ayından itibaren kampanyalar düzenleneceği açıklandı.

7 milyar doları sokağa atmayalım

Elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zarar vermeden toplanması amacıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve 30 ilçenin Temizlik ve Çevre İşleri müdürleri, kent için önemli bir güçbirliğine imza attı.Elektronik atıkların toplanması konusunda yetkilendirilmiş ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç’ın da katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Daire Başkanı Sibel Çoban, atık elektrik ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanması görevinin yönetmelikle ilçe belediyelerine verildiğini hatırlatarak, “Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz yürüteceğiz. İlçe belediyelerimizle birlikte en iyi şekilde koordine olarak atık elektrik ve elektronik eşyaları çevreye zarar vermeden en yaygın şekilde toplamak ve ekonomiye kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.Toplantıda, elektrikli ve elektronik atıklarla ilgili yapılan çalışmalar, ileriye dönük projeler ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.Elektrikli ve elektronik eşyaların ayrı toplanması ve değerlendirilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) Genel Müdürü Muharrem Yamaç ise Türkiye’nin hurda ithalatı için her yıl 7 milyar dolar civarında para harcadığını belirterek şu bilgileri paylaştı:“Almanya’da elektrik ve elektronik atıkların geri dönüşüm oranı yüzde 65, Güney Kore’de yüzde 59, İtalya’da yüzde 41. Türkiye’de ise yüzde 5. Biz bu işin başındayız ve pek yol alamadık. Demir ve çeliği hurdadan üretebiliriz. Bir kilo demir elde edebilmek için 100 kilo cevhere ihtiyaç var. İhtiyacımız olan hammaddeyi yani demir-çeliği hurdadan elde edersek enerji sarfiyatı yüzde 70, hava kirliliği yüzde 30, su kirliliği ise yüzde 70 civarında azalıyor. Yani hurdadan geri dönüşüm yapmak çok daha sağlıklı. Cari açığın her geçen gün büyüdüğü Türkiye’de elektrik ve elektronik atıkları geri dönüştürerek 7 milyar dolarlık kaybımızı ortadan kaldırabiliriz.”ELDAY’ın 2014 yılında kurulduğunu, şu an 34 üye şirketle çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Yamaç, “Amacımız bu sene 100 üyeye ulaşmak. 2016 yılında 125 bin ürün yani 6 bin ton elektronik atık topladık. Sürdürülebilir bir sistem kurmamız için ilçe belediyeleri ile birlikte uyum için bir sistem kurmamız ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. Bunu sağlarsak, 2018 hedefimiz 16 bin ton elektronik atık olacak. Ödül sistemi de uygulanarak vatandaşlarımızı teşvik edebiliriz. İzmir’de de geri dönüşümü bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz ve 2017 yılı hedefimizi 500 ton olarak belirledik” dedi. Konuşmaların ardından ilçe belediyelerinin yöneticileri, elektrikli ve elektronik atıkların toplama yöntemleri, düzenlenecek kampanyalar ve eğitimler i le ilgili fikir alışverişinde bulundu.