İzmir'de gönüllü gençler harekete geçti: Çiğdem kabuklarını yere atmayın

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli buluşma mekanlarından Birinci Kordon'daki çim alanların çiğdem kabuklarıyla kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla renkli bir etkinlik düzenledi. Gönüllü gençler, çimler üstünde Kordon keyfi yapan İzmirlilere kabukların içine atılabileceği özel poşetlerde çiğdem dağıttı

İzmirli gönüllü gençler, açık havada oturarak güzel vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği 1. Kordon'un çim alanlarına çiğdem kabuklarının atılmaması için harekete geçti. Temizlenmesindeki güçlüğün yanı sıra çimlere de zarar veren çiğdem kabuklarının yerlere değil, çöp poşetlerine atılması gerektiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleriyle "Engelsiz İzciler" grubu üyeleri ve Abla-Ağabey-Kardeş projesi gönüllüleri, bu örnek etkinliğe birlikte katılarak anlamlı bir mesaj verdi.

"Çekirdeğe çiğdem deriz.."

Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğine katılan gençler "Biz çekirdeğe çiğdem deriz, çevremizi kirletmeyiz" yazılı tişörtler giydi ve aynı sloganı taşıyan pankartlarla Kordon'da yürüyüş gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stantta ise kabukların da atılabileceği özel poşetler içinde ücretsiz çiğdem dağıtıldı.