İzmir'de gözaltına alınan 11 DEAŞ'lı kadın tutuklandı

Reina saldırısı sonrası İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i tutuklandı

Yılbaşı gecesi İstanbul Reina'da korkunç bir saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 65 kişide yaralanmış, Türkiye yeni yıla acı içinde girmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri İzmir'de de bazı adreslere operasyon düzenlemişti. İzmir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi gözaltına alınmıştı. Bu yabancı uyruklu 21 kişiden 11'inin tutuklandığı öğrenildi. Tutuklananların hepsi de kadın.



Zanlıların kaldığı evde yapılan farklı ülkelere ait sahte 41 pasaport ele geçirilmiş, 12 cep telefonu, tablet, GPS cihazı, keşkin nişancı tüfeği dürbünü, yabancılara özel 15 sahte geçici kimlik belgesi, gece görüşü dürbünü gibi malzemeler ele geçirilmişti.



Operasyonda gözaltına alınanların Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'da aynı evde kaldıkları. Daha sonra da gelen talimat üzerine İzmir'e yerleştikleri öğrenilmişti. Gözaltına alınanlardan 11 kadın adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 11 kadın teröristin İzmir'de turistik yerlerde eylem yapmayı planladığı öğrenildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan 10 erkeğin ise sorguları sürüyor.