İzmir'de Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova'da su kesintisi

İzmir'in Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova ilçelerinin tamamı ile Karabağlar ilçesinin bir bölümüne 38 saat su verilemeyecek.

İzmir'de Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova'da su kesintisi
26 Ocak 2019 Cumartesi 14:34

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mithatpaşa Caddesi ile Çağdaş Sokak üzerinde bulunan ana isale hattında meydana gelen arıza tamir edilecek.

Bu çalışma nedeniyle 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 21.00 ile 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 11.00 arasında Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinin tamamı ile Karabağlar ilçesinde Fahrettin Altay Mahallesi’nin bir kesiminde (Oyak Sitesi’nin deniz tarafında kalan alt kesimlerde) su kesintisi yapılacak.


Kaynak: AA
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