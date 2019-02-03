İzmir'de hamsi şenliği

İzmir'de, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonunca (EKAF) düzenlenen 9. Hamsi Şenliği'nde 10 ton hamsi dağıtıldı

Balçova-İnciraltı rekreasyon alanında gerçekleştirilen şenlikte, Karadeniz'den getirilen 10 ton hamsi, kurulan ocaklarda 65 görevli tarafından pişirildi. Ekmek arasında ikram edilen hamsilerden almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel sanatçıların sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar horon tepip gönüllerince eğlendi. EKAF Başkanı Aydın Özyar, her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan en büyüğünün ise Hamsi Şenliği olduğunu söyledi.

Trabzon ve Rize'den getirilen 10 ton hamsinin 2 gün boyunca 65 kişi tarafından temizlendiğini, şenlikte pişirilip dağıtıldığını anlatan Özyar, 60 stantta da Karadeniz ürünlerinin sergilendiğini dile getirdi. Şenlikle birliğin ve beraberliğin yaşanacağı bir ortam yaratmayı amaçladıklarını belirten Özyar, "Mardinli, Trabzonlu, İzmirli, Edirneli kol kola kardeşlik kuruyor, bu çok önemli bir olay. Şenliğe büyük katılım var. Bugün zeybek de oynanacak, Karadeniz ile Ege kültürü burada kaynaşacak." dedi.

Şenliğe eşiyle katılan Mustafa Küçük, etkinliği ve hamsinin tadını çok beğendiğini söyledi.

Sinoplu Nurten Engür, memleket hasretini şenlikte gidermeye çalıştığını ifade ederek, "Memleketimi çok seviyorum ama 10 yıldır gidemiyorum. Şenlikte her şey çok güzel." diye konuştu.

Selma Eriş ise şenlikle memleketi Bayburt'a özlemini biraz da olsa giderme fırsatı bulduğunu, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti.