İzmir'de hava güneşli ama güneşe aldanmayın!

İzmir, son günlerde güneşli ancak soğuk bir havanın etkisi altında. Peki bu hafta havalar nasıl olacak?

Geçen hafta ılık bir hava ile karşı karşıya kalan İzmir'de bu hafta havalar nasıl olacak? İzmirli yeni haftaya güneşli ancak soğuk esen bir rüzgarla başladı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün İzmir güneşli ve 9 derece olacak. Güneşe aldanmayın dışarıda bir ayaz etkisi var.



Salı günü ise yine gündüz en yüksek sıcaklık 9 derece olurken, gece ise sıcaklık -1'e kadar düşecek. İzmir'de salı günü de güneşli ancak soğuk bir hava etkili olacak.



Çarşamba günü sıcaklık 2 derece artacak. Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 11 derece olması beklenirken, gece ise 2 derece olarak hissedilecek.



Perşembe günü yine güneşli ancak soğuk bir hava etkili olacak. Gündüz 10 derece olan sıcaklık, gece ise 0'a düşecek.



Cuma günü sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Yine güneşli bir hava etkili olacak. Gece ise sıcaklık 3 derece olarak hissedilecek.



Cumartesi günü havalar biraz daha ısınacak. Cumartesi günü İzmir'de sıcaklık 15 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, gece sıcaklık da 7 derece olacak.



Pazar günü ise kentte yağmur bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığının 15 derece olacağı öğrenildi.