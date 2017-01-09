İzmir'de havalar ne zaman ısınacak?

Soğuk havalara alışkın olmayan İzmirli bu sorunun cevabını merak ediyor: Havalar ne zaman ısınacak?

İzmirli son günlerde alışkın olmadığı soğuk havalarla baş etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerden yağan kardan sonra İzmirli güneş görse de ısınamadı. Bugün en yüksek sıcaklığın 4 derece olacağı İzmir'de havaların ne zaman ısınacağı merak konusu oldu.



Meteoroloji verilerine göre İzmir cuma gününden itibaren biraz ısınacak.



Salı günü İzmir'de yine kar bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise gündüz 6 gece ise 0 derece olacak. Çarşamba günü İzmir'de parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 8 derece olurken gece de 4 derece olacak. Perşembe günü ise İzmir'de yağmur bekleniyor. Perşembe günü en yüksek sıcaklık gündüz 9 gece ise 1 derece olacak.



Cuma günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağı İzmir'de havalar biraz ısınacak ve sıcaklık en yükse 11 dereceye kadar yükselecek. Gece ise 4 derece olacak.



Hafta sonu ise İzmir'de yağmur var. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 12 derece olurken, pazar günü ise 11 derece olacak.



ÇEŞME VE URLA'DA KAR







Öte yandan İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı trafiği de aksattı. İzmir- Çeşme Otoyolunda tek şeritten trafik akışı sağlanabildi. Karla mücadele eden Karayolları ekipleri, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermeyip Zeytineli yoluna yönlendirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının devam ettiğini takviye ekipler gönderdiklerini ifade etti.



İZMİR VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI



Ayrıca İzmir Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile fırtına uyarısı yaptı. Açıklama şöyle: "Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın pazartesi akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına yer yer 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Güney Ege'de rüzgarın salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."