İzmir'de Hayır ve Ötesi'ne rekor katılım

Gökay Akgün- Anayasa değişikliği referandumu için hayır oylarını çoğaltmak ve sayım sırasında korumak amacıyla kurulan Hayır ve Ötesi Platformu Gönüllüsü Doğan Ergün, başvuruların başladığı cuma gününden bu yana İzmir'den rekor talep aldıklarını söyledi
Türkiye, 16 Nisan'da sandığa gidecek ve 'Partili Cumhurbaşkanlığı' sistemini öngören Anayasa değişikliğini oylayacak. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri propaganda sürecine başladı. Yapılan mitingler, gösteriler, paneller, yüz yüze görüşmeler ve daha pek çok yöntemle oluşumlar seçmenin oyunu kendi tarafına yönlendirmeye çalışıyor. Tarafı 'Hayır' safında olan ve söz konusu çalışmalara katılan 'Hayır ve Ötesi Platformu', cuma günü yapılan basın açıklamasıyla referandum sürecine aktif olarak dahil olacaklarını ilan etti. Platform, hedefini 'Hayır' oylarını artırmak ve korumak şeklinde açıklıyor. Sandıkta müşahit olmak isteyenlere eğitimler veren 'Hayır ve Ötesi'ne kısa sürede binlerce başvuru iletildi. Doğrudan platformun gönüllüleriyle iletişime geçerek ya da internet sitesi üzerinden temas edilerek yapılan başvurularda rekor İzmir'e ait.
Platform içinde yer alanların arasında bir hiyerarşi oluşmaması yönünde karar alması nedeniyle kendini 'Hayır ve Ötesi Gönüllüsü' olarak tanıtan ve ağırlıklı olarak merkezi çalışmaları koordine eden Doğan Ergün, platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi. İzmir'den kısa sürede gelen yüzlerce başvurunun artarak devam edeceğine inandığını kaydeden Ergün'ün ifadeleri şöyle: 'Geçmişteki seçimlerde sandıkta oyları korumak için çalışmış pek çok arkadaşımızla birlikte uzun süredir referandum odaklı bir platform oluşturmak amacıyla çaba gösteriyorduk. Bunun sonucunda geçtiğimiz cuma günü 'Hayır ve Ötesi'nin faaliyete başladığını, yaptığımız basın açıklamasıyla ilan ettik. Birlikte çalıştığımız arkadaşların bir kısmı, daha önceki seçimlerde de farklı platformlardaydı. Hatta ciddi bir kısmı Oy ve Ötesi ile çalışıyordu. Ancak onlar bu seçimde tarafsız kalacaklarını açıkladılar ve gönüllülerini siyasi partilere yönlendirdiler. Biz, Oy ve Ötesi'nden bağımsız bir hareketiz. Hepimizin geleceğinin oylanacağı bu kadar önemli bir seçimde tarafsız olmayı doğru bulmuyoruz, hatta kesinlikle demokrasiden ve özgürlükten tarafa olunması gerektiğini savunuyoruz. Bu nedenle harekete geçtik ve gönüllüler edinmeye başladık. 17 Şubat Cuma gününden bu yana başvuru kabul ediyoruz. Platformu kuran arkadaşlarımızın haricinde büyük kısmı internet sitemizden olmak üzere, çok kısa sürede binlerce gönüllülük talebi aldık. Şu anda Hayır ve Ötesi adına çalışmak isteyen en fazla gönüllü başvurusu da İzmir'den geldi. Açıkçası İzmir'in bu alanda rekortmen olması bizi şaşırtmadı. Birçok muhalif bileşenin aktif olarak faaliyet gösterdiği bir şehirde, 'Hayır' oylarını korumak ve artırmak isteyen çok sayıda gönüllü olması gayet doğal. Bu durumun böyle kalmayacağını, gönüllü olmak isteyenlerin sandığa gideceğimiz güne kadar misliyle artacağını biliyoruz.'
Hukuka uygunluk
Sandıkta 'Hayır ve Ötesi' adına görev yapmak isteyen bazı kişilerin bu durumun 'fişlenmeye' yol açacağı için tedirgin olduklarını ifade eden Ergün, 'Biz, tamamen hukuk içinde, yasaların bize izin verdiği şekilde çalışan bir platformuz. Hiçbir faaliyetimizde hukuk dışı bir unsur bulunması mümkün değil. Sandıkta müşahitlik yapmak da, tıpkı oy kullanmak gibi bir vatandaşlık görevidir. 'Hayır ve Ötesi' de vatandaşların bu görevini yerine getirmesine aracılık ediyor. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve 'Hayır' safında yer alan çok sayıda oluşumla temas halindeyiz. Referandum gününe kadar irtibatı artırmak ve 16 Nisan'da gönüllülerimizle tam korrdinasyon içinde 'Hayır'ları korumak istiyoruz. Sahada çalışmalar yapan arkadaşlarımız, şimdiye kadar baskılarla karşılaştı. Bu baskılar resmi kurumlardan gelebildiği gibi, bizden ayrı düşünen topluluklar tarafından da yapılıyor. Gönüllülerimiz, bunlara rağmen hukuk içinde çalışmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar, bize iş yaptırmayacak bir baskıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyemem. Elbette seçim gününe kadar neler olur bilemiyoruz ama hukukun dışına çıkılarak gönüllülerimize müşahitlik yolunun kapatılacağı gibi senaryoları gerçekleşebileceğine inanmak istemiyoruz. Böyle bir durumun yaşanması halinde de hemen harekete geçebilmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz' dedi.
'Hayır ve Ötesi' gönüllüsü olmak için 'hayirveotesi.org' adresinden başvuru yapılabiliyor.