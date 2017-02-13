İzmir'de helikopter destekli PKK operasyonu: 35 gözaltı

Emniyet güçleri İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı

İzmir'de emniyet güçleri İzmir'in merkez ilçeleri ve Menemen, Bayındır, Menderes, Urla ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonlara havadan da helikopterle destek verildi. Operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Adreslere baskın yapılırken, özel hareket polislerinin uzun namlulu silahlarla önlem aldığı görüldü. Polisler açılmayan kapıları ise koçbaşı ile kırdı ve içeriye öyle girdi.



Gözaltına alınanların PKK propagandası yaptığı iddia edilirken, aynı zamanda sosyal medya hesaplarından terör örgütüne düzenlene operasyonlar için küçük düşürücü paylaşımlar yaptıkları iddia edildi. Devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddia edilen zanlıların, örgüte eleman kazandırdıkları da iddialar arasında.



Alınan bilgiye göre, bazı şüpheliler de 'Barış Bloku' adıyla düzenlenen etkinlikte terör propagandası yaptı. Bazılarının ise Bornova'da düzenlenen 'kadın hakları' gösterisinde terör örgütü için faaliyet gösterdikleri iddia edildi.





