İzmir'de hem ucuz hem keyifli tatilin adresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla Yassıcaada'daki Tesisleri, günübirlik tatilin hem renkli hem de en ekonomik adresi olmaya devam ediyor. Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş bedelinin sadece 22 TL olduğu ve 7 yaş altı çocukların ücretsiz yararlanabildiği tesis, pazartesi günleri de engelliler ve aileleri için ücretsiz hizmet veriyor

Urla açıklarındaki Yassıcaada’da sezonu Ramazan Bayramı'nın ikinci günü açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere ve kente gelen konuklara hem çok ekonomik hem de çok keyifli bir tatil olanağı sunuyor. İZDENİZ gemileri aracılığıyla ve Grand Plaza şirketinin hizmet kalitesiyle 16 yıldır günübirlik tatilin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ada tesisleri, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Okulların kapanmasıyla adaya adeta akın eden İzmirlilerin sayısı, şimdiden 4 bin 500'e ulaştı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren "püfür püfür" bir deniz yolcuğunun ardından soluğu Ege’nin serin sularında alan tatilciler, adada akşam saatine kadar unutulmaz bir gün geçiriyor. Çocuklar denizden hiç çıkmazken, deniz kaydırağına da ilgi büyük oluyor. Konukların bir kısmı adanın 400 metrelik kumsalında güneşleniyor; gölge isteyenler ise şemsiyeler, ağaç altları ya da kafeteryada keyifli sohbetler yapıyor. Vatandaşlar yiyeceklerini kendileri getirebildikleri gibi, Grand Plaza tarafından işletilen kafeteryadan da sağlıklı ürünler alabiliyor.

Vapur ve tesis ücreti sadece 22 TL

2017 yaz sezonunda yaklaşık 12 bin kişiyi ağırlayan tesis, bu yaz da 10 Eylül’e kadar günübirlik tatil hizmeti vermeye devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yassıcaada seferleri, Pazartesi günleri dışında her gün gerçekleşiyor. Karşıyaka iskelesinden 08.30’da, Üçkuyular iskelesinden ise 09.00’da kalkan gemilerin adadan dönüş saati ise 17.45.

Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş ücretinin sadece 22 TL olduğu “Yassıcaada tatili"nin biletleri, sefer gününe kadar Karşıyaka ve Konak iskelesindeki bilet satış ofislerinden temin edilebiliyor. Yassıcaada tatilinden 7 yaş altı çocuklar, ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla ve düzenlenecek ‘Serbest Seyahat Belgesi’yle ücretsiz yararlanabiliyor.

Engelliler ve ailelerine ücretsiz tatil

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla açıklarındaki Yassıcaada Tesisleri'nde engelliler ve ailelerini de ağırlıyor. Her pazartesi günü adaya taşınan engelli aileleri, ücretsiz tatilin tadını çıkarıyor.

Mordoğan ve Foça gemileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Foça ve Mordoğan seferleri de yine baüyük ilgi görüyor. Cumartesi ve Pazar günleri sabah 08.25’de Karşıyaka’dan kalkan İZDENİZ gemileri, Konak iskelesinden de yolcu alıp önce Foça’ya, oradan da Mordoğan’a geçiyor. Dönüş yapacak tatilciler için saat 18.40’da Mordoğan’dan hareket eden gemiler, Foça’ya 19.20’de uğruyor. Gemiler saat 20.50 ‘de Konak, 21.05’de ise Karşıyaka iskelesine yanaşıyor.

Mordoğan seferlerinde "Tam 11 TL, Öğretmen 9 TL, Öğrenci 7 TL" tarifesi uyguluyor. Foça’ya keyifli bir deniz yolculuğu yapmak isteyenler ise tam bilet için 14 TL, öğretmen için 12 TL, öğrenci için de 10 TL. alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından Urla seferlerine de başlanacağını açıkladı.