İzmir'de Hıdrellez coşkusu başladı

İzmir’de Hıdrellez coşkusu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yankılanan “Çingene Şarkıları”yla başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Hıdrellez kutlamalarıyla eşzamanlı olarak, Dünya Çingene Şarkıları’na evsahipliği yaptı. Proje direktörlüğünü İlker Kutlu Aktaş’ın yaptığı konsere ünlü oyuncu Asuman Dabak da “konuk sanatçı” olarak katıldı. Serap Çiftçi şarkılarını söylerken aralarda parodileri ile sahneye gelen Dabak, seyircilere karanfil dağıttı. Dabak, “İzmir bir başka güzel, İzmir seyircisinin coşkusu bir başka güzel.. İzmir Hıdrellezi en iyi kutlayan şehir” diye konuştu. Şarkılar eşliğinde ayaklanan seyirciler hem dans etti hem de alkışlarla sanatçılara ritim tuttu.





10 yıllık hayaldi

Romanya’dan Sırbistan’a Makedonya’dan Yunanistan’a kadar 10 ülkenin Çingene Şarkılarını kendi dillerinde söyleyen Serap Çiftçi, “Bir İzmirli olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Bu gece Romanların ruhuna dokunacak bu konser 10 yıllık bir hayaldi. Dünyada ilk kez bu çeşitlilikte bir konser gerçekleşiyor” dedi. Romanları “neşe dağıtan” insanlar olarak tanımlayan Çiftçi, “Biz bugün burada Hıdrellezi erken kutlamaya başladık. Hıdrellez İzmir’de kutlanır. Bugün burada söylediğim şarkılar, güzel şeyler dileyenler için gelsin” dedi. Ünlü sanatçı, kültür ve sanata verdiği değer için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na da teşekkür etti.Sihirli parmaklarıyla izleyenleri coşturan perküsyon ustası Hamdi Akatay gecede solo gösteri yaparken, sanat direktörlüğünü Uğur Sayınbatur’un üstlendiği Kültür Modern Brass Ensemble de sanatçılara eşlik etti.