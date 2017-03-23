İzmir'de ihraç edilen 3 hakim ve savcı tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), son olarak 17 Mart 2017 tarihinde, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Türkiye genelindeki 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Bu hakim ve savcılardan 23'ü hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli olarak geçen cumartesi sabahı erken saatlerde eş zamanlı operasyon yarparak, 20 hakim ve savcıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan hakim ve savcıların FETÖ/PDY'nin kriptolu habarleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.Kaynak: DHA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 20 hakim ve savcıdan 11'i dün sağlık kontrolerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı 11 kişiyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Gece geç saatlere kadar süren sorgunun ardından 3 kişi tutuklanırken, 8'i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 9 hakim ve savcının emniyette işlemleri devam ettiği, firarda olan 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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