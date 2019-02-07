İzmir'de iki ayrı terör operasyonunda 13 kişiye gözaltı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişi de yakalandı

İzmir'de iki ayrı terör operasyonunda 13 kişiye gözaltı
07 Şubat 2019 Perşembe 13:37

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 8 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından, silahlı terör örgütleri DKP ve DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları tespit esilen 5 kişi de adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #operasyon #terör #izmir
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