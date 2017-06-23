İzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

İzmir’in Balçova İlçesi’nde, yolcu almak için otobüs durağında bekleyen belediye otobüsüne, başka bir belediye otobüsünün arkadan çarptı. Kazada, 11 kişi yaralandı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Mithatpaşa Caddesi Cumhuriyet Parkı önünde meydana geldi. Balçova’dan Konak yönüne seyir halinde olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım kuruluşu ESHOT'a ait, 510 hat numaralı, Gaziemir-Balçova seferine yapan, Uğur Çekmen yönetimindeki 35 DB 3199 plakalı yolcu otobüsü, yolcu indirmek için durakta durdu. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan aynı kuruma ait 725 hat numaralı Urla- Fahrettin Altay seferini yapan Erkan Öncül yönetimindeki 35 DA 8071 plakalı belediye otobüsü, durakta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Öncül ve iki otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.



Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Öncül’ün bacağında kırıklar bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik, otobüslerin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



