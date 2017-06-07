İzmir'de iki günde 22 avukata FETÖ gözaltısı

İzmir'de FETÖ/PDY avukat yapılanmasına yönelik dün 18 avukatın gözaltına alındığı operasyonun bugünkü ayağında da 4 avukat gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ileri sürülen şüpheliler arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da bulunuyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına dün operasyon düzenlendi ve 18 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda bugün de 4 avukatın daha gözaltına alınmasıyla sayı 22'ye çıktı. Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı.



ByLock'u kullananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu belirtildi. Taner Kılıç'ın, 2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yürüttüğü belirlendi. Kılıç'la birlikte gözaltında bulunan avukatların ifade işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü açıklandı.