İzmir'de iki otomobil çarpıştı: ölü ve yaralılar var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada Sevgi Bircan (58) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: ölü ve yaralılar var
01 Kasım 2018 Perşembe 09:32

Kaza, bugün akşam saatlerinde Paşam Petrol Mevkii'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Armutlu yönüne giden Kadir Bircan yönetimindeki 35 DGR 64 plakalı otomobil, Mustafa Sür yönetimindeki 45 ZB 3925 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Sevgi Bircan hayatını kaybetti. Kadir Bircan, Ergün Bircan ve Mustafa Sür ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mustafa Sür, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #otomobil #kaza #trafifk kazası #kemalpaşa #çarpışma #Sevgi Bircan
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