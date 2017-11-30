İzmir'de iki TIR çarpıştı: 1 ölü

Mandalina yüklemek üzere Tepecik Mahallesi'ndeki tarım işletmesine gelen Glitor Kostov'un yönetimindeki yabancı plakalı tırla aynı taşımacılık şirketine ait Enes Lichina'nın kullandığı tır çarpıştı.
Araçta sıkışan sürücülerden Lichina, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı ise işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Makedonya uyruklu sürücülerin kullandığı iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü
Mandalina yüklemek üzere Tepecik Mahallesi'ndeki tarım işletmesine gelen Glitor Kostov'un yönetimindeki yabancı plakalı tırla aynı taşımacılık şirketine ait Enes Lichina'nın kullandığı tır çarpıştı.