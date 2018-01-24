İzmir'de iki yaşındaki çocuk öldü. Doktorların korkunç şüphesi...

İzmir'in Torbalı ilçesinde, banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunduğu öne sürülen Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Doktorlar ilk muayenede cinsel istismardan şüphelenirken, küçük kızın anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

İzmir'de 2 yaşındaki küçük kız banyoda su kovasının içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız öldü, doktorların şüphesi ise cinsel istismar



Olay İzmir'in Torbalı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre öğle saatlerinde 2 yaşındaki Suriyeli Suha Aluş banyoda bir su kovasının içinde hareketsiz bulundu.



Olay hemen sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahale küçük kız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Doktorlar, aile üyelerinin hareketlerinden şüphelenince durumu polise haber verdi. Küçük çocuğun üzerinde yapılan incelemede de cinsel istismar bulgularına rastlandı.



Polis, Suriye'deki savaştan kaçarak gelen Hebil ile Muhammed Aluş çiftini ifadesini almak için emniyete götürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın cansız bedeni de ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.