İzmir'de ikinci 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda buluşan İzmirliler, ellerindeki bayraklarla coşkulu bir tablo çizdi

Sabah saatlerinde gerçekleşen resmi törenin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.







CHP İl Başkanlığı'nın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.







Ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na akın eden İzmirliler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hep bir ağızdan okuyarak İzmir'in bayram coşkusunu tüm Türkiye’ye gösterdi.



