İzmir'de ikinci Fashion Prime başlayacak

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlerecek Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı (Fashion Prime) 17 Ekim'de kapılarını açacak

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş'den (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, ilki 2018 Nisan ayında düzenlenen Fashion Prime, gelecek sezon modasını gözler önüne serecek 44. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile eş zamanlı şekilde 17-19 Ekim tarihlerinde fuarizmir'de düzenlenecek.

Moda sektörünün ticari bağlantılar kurulmasına aracılık etmeyi hedefleyen fuarda, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Arnavutluk, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Ukrayna, Rusya, Bosna Hersek, Kafkasya, Türk cumhuriyetleri ve Balkanlar’dan katılım sağlanması bekleniyor.