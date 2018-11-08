İzmir'de inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde bir alışveriş merkezi inşaatının iskelesinden düşen işçi, yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Üçkuyular Semti'ndeki alışveriş merkezi inşaatında kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak (41), bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten zemine düştü. Ağır yaralanan Kasım Ak, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.