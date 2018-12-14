İzmir'de İnsan Hakları Haftası için renkli kutlama

İzmir Barosu tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu ilkokul öğrencileri eğlendi. Çocuklar, İzmir Barosu tarafından dağıtılan uçurtmaları öğretmenlerinin yardımıyla hazırladı. Uçurtmalarını gökyüzünde havalandırmak için büyük emek harcayan çocuklar, zorlanmalarına rağmen eğlencenin tadını çıkardı.

İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Deman Güler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin açıklanmasının 70. yılı kapsamında "İzmir, İnsan Haklarının Başkenti" başlıklı bir kampanya düzenlediklerini söyledi. Etkinliklerde bugünü de çocuklara ayırdıklarını kaydeden Güler, "Bu etkinliğin amacı, mülteci çocuklar olsun, diğer okullardan gelen çocuklar olsun bunların arasında kaynaşma sağlamak. İzmir İnsan Haklarının Başkenti diye bir kampanya başlattık ve bu ancak çocuklarla olur. Biz, yerel yönetimlerle, kamu ve sivil toplumla beraber İzmir'i insan haklarının başkenti yapacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve farklı okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler katıldı.