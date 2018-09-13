İzmir'de iş kazası: Miksere kapıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, beton mikserin içinde temizlik yapan işçi makinenin bir anda çalışması sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Zeytinova Mahallesi'nde bir beton şirketinin şantiyesinde çalışan Rıdvan Can (19), beton mikserinin içinde temizlik yaptığı sırada, makine bir anda çalıştı.

Can'ın makinenin içinde sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Can'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, şantiyede çalışan bazı işçilerin ifadeleri doğrultusunda makine operatörü A.S'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürdürülüyor.