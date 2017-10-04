İzmir'de isyan ettiren görüntü: Çocuk parkının yanına baz istasyonu!

Bornova'nın Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkının yanına baz istasyonu kuruldu. Mahalleli, baz istasyonuna isyan etti

Bornova'da bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki Bialystok Dostluk Parkı’nın yanına baz istasyonu kuruldu. Baz istasyonunu gören mahalleli ise duruma tepki gösterdi.



Baz istasyonunu protesto etmek için bir araya gelen mahalle sakinleri baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve söz konusu baz istasyonunun kaldırılması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini söylediler. Mahalleli adına açıklama yapan Nejdet Kerçek, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’na 100 metre, evlerine 35 metre mesafede Bialystok Dostluk Parkı’nın hemen yanına kurulan baz istasyonunu istemediklerini ve kaldırılması için tüm yasal haklarını kullanacaklarını söyledi. Baz istasyonuna izin verilmemesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne gittiklerini, Bölge Müdürlüğü’nün, kendilerini Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yönlendirdiğini söyleyen Kerçek, “Karayolları Genel Müdürlüğü ise bizi Bilişim Daire Başkanlığı’na yönlendirdi. Biz bu kurumlar arasında mekik dokurken birileri gelip baz istasyonunu mahallemize dikti” dedi. Mahallelerinin meyilli bir alanda olması sebebiyle baz istasyonunun neredeyse evleriyle aynı hizada olduğunu dile getiren Kerçek, “Bize baz istasyonunun zararlı olmadığını söylüyorlar. Ancak bu istasyon her ne kadar yüksek dikilse de bölgenin arazi yapısı nedeyle evlerimizin içinde gibi duruyor. Üstelik baz istasyonunu mahallenin çocuklarının oynadığı parkın hemen yanına kurmakla çocuklarımızın sağlığını da tehlikeye atıyorlar” diye konuştu. Baz istasyonunun kaldırılması için mahalleliler olarak imza kampanyası başlattıklarını ve şimdiden 500’ün üzerinde imza topladıklarını vurgulayan Kerçek, baz istasyonu mahallelerinden kaldırılana kadar tüm yasal yollara başvuracaklarını söyledi.



