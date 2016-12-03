İzmir'de iyilik günü. 2 bin kişi iyilik yaptı

İzmir'de 57 sivil toplum kuruluşu ve 2 bin gönüllü gün boyunca kentin dört bir yanında iyilikler yaptı. Kimi yaşlılara yardım eden kimi sokak hayvanların besleyen, çevre temizliği yapan İzmirliler, gün sonunda Gündoğdu Meydanı'nın ortasında kalp oluşturdu

İzmir Sivil Toplum Ağı Gönüllü Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ve Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla hem 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilginç bir etkinlik yaptı. Toplam 57 sivil toplum kuruluşunun ve 2 bin gönüllünün katıldığı etkinlikte İzmir'de gün boyu çeşitli iyilikler yapıldı. Kimi yaşlıların karşıdan karşıya geçmelerini yardım etti, eşyalarını taşıdı, kimi evlerini temizledi. Kimi temizlik işçilerinin kenti temizlemesine katkıda bulundu, bazıları onlara çay ikram etti. Etkinlik kapsamında iyilik yapan gönüllüler daha sonra Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Burada Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi hem gönüllüleri hem de İzmirlilere çorba, salep, çay ikram etti. Gönüllüler dans gösterileri ve müzik eşliğinde eğlendi. Her biri iyilikleri sembolize eden gökkuşağının renklerinden oluşan şemsiyeler dağıtılan gönüllüler saat 16.00'da #izmirdeiyilikvar etiketiyle yaptıkları iyilikleri sosyal medyada paylaştı. Daha sonra da Gündoğdu Meydanı'nın ortasında gökkuşağı rengindeki şemsiyeler açılarak bir kalp oluşturuldu.



Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli, geçen yıl "Kampüste İyilik Var" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Akademisyeninden çalışanına ve öğrencisine Yaşar Üniversitesi Gönüllü Takımı oluştu. Yıl boyunca birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını çevremize ve tüm İzmir'e yaymak istedik. 2015 Kasım ayından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek aynı amaçta buluşarak İzmir Sivil Toplum Ağı'nı kurduk. Birçok etkinlik, çalıştay ve festival düzenledik. Sivil Toplum Ağı olarak Dünya Gönüllüler Günü'nde tüm kente iyilik mesajı verebilmek için 'İzmir'de iyilik var' sloganıyla yola çıktık. Toplam 57 sivil toplum kuruluşu ve gönüllü çalışmalar yapan ağlar iyilik için yola çıkarak bir araya geldi. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı, hep destek verdi, kampanyamızı sahiplendi. Bu anlamda yapılan çalışma yerel yönetim, sivil toplum ve üniversite işbirliği çerçevesinde de başarılı bir adım olarak gerçekleşti" dedi



Yapılan iyiliklerin insanları daha da yakınlaştıracağına, insanlar arasında güven duygusunu geliştireceğine inandıklarını belirten Çimenli, "Bugün 2 bin gönüllü İzmir'de çeşitli iyilikler yaptı. Yaşlılara çantasını taşıyanlar, temizlik işçilerine yardımda bulunanlar, çay ikram edenler, sokak hayvanlarını besleyenler, kimsesiz çocukları sinemaya götürenler, Aliağa'da kıyı temizliği yapanlar, yaşlıların evlerini temizleyenler oldu. Pek çok İzmirli sokağa çıkıp rastgele iyilik yaptı. Ümit ediyoruz ki İzmir'den yükselerek, bu iyilik hareketi tüm ülkeye yayılacaktır. Her zaman ilklere imza atması ve öncü kimliğiyle ön plana çıkan İzmir, iyilik ve dayanışmayı hatırlamakta da ülkeye örnek olur" dedi.

