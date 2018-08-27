İzmir'de Japonlardan dikkat çeken hareket!

İzmir'in simgelerinden tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı gezen Japon turistler, yerlerdeki çöpleri topladı. Binlerce kilometre uzaktan gelip misafir oldukları şehirde çöp toplayan Japonların o görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:46

Tarihi saat kulesinin bulunduğu Konak Meydanı'nı ziyaret eden Japon turistler, yerlerdeki çöpleri topladı. Çöpleri poşete dolduran turistleri ise bazı vatandaşlar ilgi ve şaşkınlıkla izlerken, bazı vatandaşlardan cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti. Japon turistleri gezmek için geldikleri İzmir'de çöp toplayarak çevre temizliğine verdikleri önem dikkat çekti. Japonların çöp topladıkları o anlar ise sosyal medya da ilgi görüp paylaşıldı.

Etiketler; #izmir #çöp toplayan japonlar
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