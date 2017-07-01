İzmir'de Kabotaj Bayramı halat çekme yarışı ile kutlandı

Deniz trafik sistemi geliyor
91’inci yıl dönümü kutlanan Kabotaj Bayramı için düzenlenen törende konuşan İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, dengeli, erişebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ‘Bu kapsamda kabotajda çalışan gemilerimize ve balıkçılarımıza, 2004 yılında başlayan ve hala devam eden özel tüketim vergisinden muaf yakıt uygulaması, sektöre önemli ölçüde destek sağlamıştır. Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin artırılması ve bölgedeki deniz trafiğini operatörlerce anında izleyerek gemilerin yönlendirilmesini sağlayacak deniz trafik hizmetleri sistemini İzmir Körfezi’nde Aliağa ve Nemrut Limanı’nda kapsayacak şekilde 12 istasyon ve Bayraklı’da bulunan bir ana merkezin ve alt ve üst kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Ocak 2017 itibariyle pasif izlemeye geçmiş, çok yakın zamanda da aktif izlemeye geçerek deniz trafiğine her türlü hava şartları altında da daha güvenli olması sağlanacaktır’ dedi.
Türk gemilerinin itibarı arttı
Uluslararası sularda kara listede bulunan Türk bayraklı gemilerinin, denizcilik alanında en prestijli olan Paris Memorandumu tarafından 2006 yılında gri listeye, 2008 yılı sonunda da beyaz listeye geçirilmesinin sağlandığını, o tarihten bu yana da beyaz listedeki yerimizi korumayı başardığımızı dile getiren Apak, şöyle devam etti: Bu başarı sayesinde deniz ticareti filomuzun itibarı artmış ve ticari bakımdan avantajlı bir konuma gelmiştir. 2017 yılında çıkan kanun ile Türk sahipli yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için vize harçları ve vergiler başta olmak üzere, tüm engeller kaldırılmış, bu sayede kısa zamanda 3 bin 700 civarında tekne, koy ve körfezlerimizde şanlı al bayrağımızı dalgalandırmaya başladı. Bu vesileyle tarihi zaferlerle dolu olan ülkemizde, Türk denizciliğimizde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Denizciliği Türk’ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız’ hedefine sağlam adımlarla ilerlemesinde önemli görevin biz denizcilere düştüğünün bilincinde olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şevk ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.
Halat çekme yarışması
Açılış konuşmalarının ardından başarılı denizcilere madalya töreni yapıldı. Bu kapsamda laser radial U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Efe Soysal ve Türkiye Kiteboard Şampiyonu Serkan Erkek madalyaya layık görüldü. Madalya töreninin ardından İzmir Liman Başkanlığı binası önünde halat çekme yarışması yapıldı. Kiteboard gösterisi ve Bergama gemisinden deniz şehitleri anısına denize çelenk atılmasıyla devam eden etkinlikler, İzmir Liman Başkanlığı önünde lokma dağıtımıyla son buldu.