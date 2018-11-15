İzmir'de kaçak sigara operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 747 bin 600 adet doldurulmuş kaçak sigara ile 25 bin makaron ve yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün ve Alkol Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.Operasyonda, koliler halinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış 747 bin 600 adet doldurulmuş kaçak sigara, 25 bin doldurulmaya hazır makaron ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Ekipler, iş yerinde bulunan V.V'yi gözaltına aldı.Depoyu kiralayan M.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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