İzmir'de kaçak teknesi battı: 8 ölü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tekne battı, 8 kişinin cesedine ulaşılırken çok sayıda kayıp da aranıyor

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 8 kişinin cesedine ulaşılırken, 26 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dün saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi. Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 26 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DENİZDE VERDİĞİ YAŞAM SAVAŞINI ANLATTI

Dramın ortaya çıkmasına neden olan Iraklı kadının 30 yaşındaki Mıhabat İsmael Ali olduğu belirlendi. Irak'tan başlayıp ölümle biten yolculuklarını anlatan Mıhabat İsmael Ali, 5 çocuğu ve eşiyle 5 Ekim tarihinde Irak'tan önce İstanbul'a geldiklerini, ardından da Yunan adasına geçebilmek için Foça'ya geldiklerini anlattı. Tekneyle 8 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Foça'dan denize açıldıklarını, içinde 30-35 kişinin bulunduğunu belirtti. Teknenin aşırı yükten ve dalgaların etkisiyle saat 21.00 sıralarında battığını söyleyen Mıhabat İsmael Ali'nin, "Bende ve çocuklarımda can yeleği vardı, eşimde ise yoktu. Olay esnasında çocuklarımı göremedim. Dalgalar hep sırtımızdan vuruyordu. Eşimle beraber yüzmeye başladık. Dün öğle saatine kadar eşim hayatta kalmayı başardı, ancak dalgalara dayanamadı. Yaklaşık 28 saat suda kaldım. Sonra kıyıya çıkınca da insanlar beni gördü ve hastaneye kaldırıldım" dediği öğrenildi.