İzmir'de kadınlar için 5 günlük program

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 5 günlük renkli bir program hazırladı.

İlk gün konseri Candan Erçetin ve Kardeş Türküler’den

Final konserinde Leman Sam var

Bu sergiler kaçmaz

Ünlü isimler, ünlü oyunlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem kadınları üretime yönlendirmek hem de üreten kadınları desteklemek amacıyla 4 günlük “Kadın Emeği Fuarı” hazırladı. Konserler, tiyatro oyunları ve gösterilerin yanısıra forum, üretim atölyeleri ve sergilerin de yer alacağı fuarın açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de katılacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında ilçelerde tiyatro gösterileri yapılacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlik programı şöyle:8 Mart Çarşamba: Kültürpark 3 No’lu Hol’deki Kadınlar Günü aktiviteleri, saat 13.00-13.35 arasındaki Flash Mob gösterisi ile start alacak. İzmir Büyükşehir Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu gösterisinin ardından “Emek Benim” adlı kısa film gösterimi yapılacak. “Kadın Başarı Öyküleri”ni Ayşe Altıntaş, Estigül Duman Kemalli anlatacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Şafak Pavey’in festival açılış konuşmalarından sonra stantların açılışı gerçekleştirilecek. 8 Mart'ın son etkinliği ise 15.30’da başlayacak Kardeş Türküler ve Candan Erçetin konseri..9 Mart Perşembe: 13.30’da başlayacak Grup DİR Roman Gösterisi, 15.00 ve 17.00’de tekrarlanacak. El emeği göz nuru ürünlerinin stand satışını yapan kadınlar, böylece yoğun tempo içinde keyifli molalar vermiş olacak.10 Mart Cuma: 13.00 ve 15.00’te gerçekleştirilecek Moon Star Dans Topluluğu Hip Hop gösterimi var. 13.15-13.45 saatleri arasında ise İzmirli emekçi kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestra Konseri sahne alacak.11 Mart Cumartesi: Kültürpark 3 No’lu hole gelen kadınlar hem standları dolaşıp alışveriş imkanı bulacak hem de Halk Dansları Gösterisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın konserini izleyebilecek.12 Mart Pazar: Ünlü sanatçı Leman Sam’ın emekçi kadınlarla buluşması, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkez'inde (AASSM) gerçekleşecek. Konserin başlama saati 15.30.Atölyeler etkinlik boyunca hergün 13.30 ile 16.00 saatleri arasında, Kültürpark 2 ve 3 No'lu hollerde gerçekleşecek. 2 No'lu Hol'deki üretim atölyelerinde kokulu taş, ebru, çarpana, miyuki takı/ kaatı sanatı, Tokat el basması, keçe ve sabun atölyeleri, nikah şekeri, balık ağı, keçe, kozadan çiçek ve urgan/ sazlardan halı dokuma çalışmaları yapılacak. 3 No'lu Hol'de ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Cumhuriyet ve Kadın”, “Kadın Hakları” başlıklı forum atölyeleri gerçekleşecek.“Üreten Kadınlar Fotoğraf Sergisi”, “Cumhuriyet Dönemi; Kadınların Giysileri ve Fotoğrafları Sergisi”, “Kadın Ressamlardan Kadın Portreleri Sergisi” ve “Ege'nin Öncü Kadınları Sergisi” 8-12 Mart tarihleri arasında Kültürpark 3 No’lu Hol’de sergilenecek.10 Mart Cuma günü saat 20.00 'de Torbalı Kültür Merkezi'nde tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, usta sanatçı Sumru Yavrucuk’un “Shirley” isimli oyunu sahnelenecek.11 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Ebru Sagay ve arkadaşları, başta kadın sorunlarına eğilmek ve yapıcı bir yol izleyerek topluma güzel sanatları sevdirmek isteyen Fransız heykeltraş Camille Claudel’in akıl hastanesinde geçen yıllarını ve trajik hayat hikayesini anlatıyor. Bu güzel oyun Bergama Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.11 Mart Cumartesi günü ise Seferihisar Kültür Merkezi'nde Özgür Başkaya “İkinci Cins” oyununu saat 15.00'de kadınlar için sahneleyecek.