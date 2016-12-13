İzmir'de kadınlar için özel uygulama

Eskişehir ve İstanbul'dan sonra artık İzmir'de de kadınlar saat 22.00'dan sonra otobüsten durak harici istedikleri yerde inebilecekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı dün yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya İstanbul'daki hain saldırıda şehit olanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda durarak başladılar.



Yapılan konuşmalarda CHP, AKP ve MHP'li grup sözcüleri saldırıyı kınadı.



Saldırı ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, teröre karşı, ülkeyi bölmek, zayıflatmak isteyenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Şehitler için Allah'tan rahmet, gaziler için de acil şifaler dileyen Kocaoğlu, böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini söyledi. Çok zor bir süreçten geçildiğini belirten Kocaoğlu, herkesin ayrım gözetmeden mücadele etmesi gerektiğini de vurguladı.



KADINLARA ÖZEL



Meclis toplantısında kadınlar için önemli bir düzenleme kararı da alındı. Kadınlara yönelik yaşanan şiddet olaylarından sonra CHP'li meclis üyeleri bir teklif hazırladı. Hazırlanan teklife göre artık toplu ulaşımı kullanan kadın yolcular saat 22.00'den sonra otobüs güzergahında durak harici istedikleri yerde inebilecekler. Teklif oy birliği ile kabul edildi.