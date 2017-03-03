İzmir'de kadınlar kazandı. Valilik geri adım attı

İzmir Valiliği'nin Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına koyduğu yasaktan geri adım atıldı

İzmir Valiliği'nin Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına koyduğu yasaktan geri adım atıldı

İzmir Valiliği, 5 Mart Pazar günü Dünya Kadınlar Günü kutlamaları nedeniyle yapılacak olan yürüyüşü OHAL'i gerekçe göstererek yasaklamıştı.İzmir Valiliği'nin bu kararı tepkilere neden oldu. Tepkiler nedeniyel valilik geri adım attı. Alınan bilgiye göre kadınlar yürüyüş yapamayacak ancak Gündoğdu Meydanı'nda biraraya gelerek seslerini duyurabilecek.Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Kadın Platformu Sözcüsü Zöhre Dalkıran, zaten yasağın komik gerekçelere dayandığını kaydederek, kadınlar gününü meydanlarda kutlayacaklarını söyledi. Yasağı kalkmasında kamuoyunda oluşan tepkinin önemli olduğunu belirten Dalkıran, “Zaten kadınlar senede bir kez kendi renkleriyle, sesleriyle talepleriyle alanlara çıkabiliyorlar. Onu bile engellemek istediler. Ancak tepki nedeniyle geri adım attılar. Pazar günü 13.00’dan itibaren tüm İzmirlileri Gündoğdu’ya bekliyoruz” dedi.