İzmir'de kadınlara özel festival

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5 günlük Kadın Festivali, Kültürpark'taki renkli ve coşku dolu etkinliklerle başladı. Kadınlar, festivalin açılış töreni için ayrılan 7 bin kişilik oturma alanının tamamını doldurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında bu yıl 9.'sunu düzenlediği “Kadın Festivali” Kültürpark 3 No'lu Hol'de, binlerce İzmirli kadının katılımıyla gerçekleşti. 5 güne yayılan etkinliklerin ilk gününde 7 bin kişilik oturma alanının tamamı doldu. Renkli görüntüler ve ilginç gösterilere sahne olan festivalin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları ile eşleri de katıldı.



Festivalin açılış töreni Balçova Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun zeybek gösterileri ile başladı. Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkan Yardımcısı görme engelli avukat Müjgan Bilgen Özen, Bornova Üretici Kooperatifi üyesi Nazife Gözoğlu ve Foça’da balıkçıkla uğraşan Zübeyde Dilsiz’in konuşmalarının ardından kadınlar hep birlikte Zeynep Ocak ile "Kahkaha Yogası"na katıldı. Yarım saatlik program sırasında bol bol kahkaha atan kadınlar, neredeyse koca bir yılın tüm stresini orada attı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 5 güne yayılan etkinlikler çerçevesinde, Canan Çal ve Gülşen Kutlu’nun sahne aldığı konserlerle coşku doruğa ulaştı. Farklı meslek gruplarından 7 bini aşkın kadın halaylar, horonlar ve zeybeklerle buluştu. Konseri izleyenler arasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da vardı. Dr. Kocaoğlu, şarkılarına eşlik ettiği sanatçılara konser bitiminde çiçeklerle teşekkür etti.





Bu stantları kaçırmayın



Festival alanının kuşkusuz en ilgi çeken yeri, kadın örgütleri ile sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin hazırladığı birbirinden renkli stantlar oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm stantları dolaşarak el emeği ürünlerini sergileyen kadınlarla sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, onları daha fazla üretim ve ekonomik bağımsızlık için motive etti. Kültürpark 2 Nol'lu Hol'deki stantların 11 Mart Pazar günü akşamına kadar açık kalacağı bildirildi.





Kadın özgürse..



Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere bir türlü ulaşılamadığını vurgulayarak, "Kadına şiddeti, çocuğa istismarı, sapıklığı önlemek için ne yapacağız, çare ne? Çare kadının bilinçlenmesi, ekonomik ve kültür olarak özgürleşmesidir. Ne kadar ö ;zgür olursan ve eşine, çocuğuna, komşuna sahip çıkarsan, sımsıcak kadın eli değdiğinde, o ana sıcaklığını bize yaşattığında, bu ülke daha farklı olacaktır. Bunun için daha çok çalışacağız. Büyük kente geçmeden önce tarlada, bağımızda, bahçemizde nasıl çalışıyorsak, büyük şehire gelince de öyle çalışmalıyız. Ailesine ekonomik katkıda bulunan insanın özgürlüğü vardır. Belediyelere düşen görev ise kadını ekonomi ile tanıştırmak ve başarmasını sağlamaktır. Biz buna dün de hazırdık, bugün de hazırız, yarın da hazır olacağız” dedi.