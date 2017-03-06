İzmir'de kadınlardan 'hayır'lı miting

İzmir'de Valiliğin ilk başka yasakladığı sonradan izin verdiği miting dün gerçekleşti. Kadınların isteği üzerine miting alanına erkekler alınmadı
İzmirli kadınlar dün Gündoğdu meydanında yaptıkları miting ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Valiliğini yürüyüş yasağı nedeniyle yürüyüş yapamayan kadınlar sadece meydanda seslerini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık bin kadının katıldığı mitinge, erkekler ise alınmadı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve de bariyerle kapattığı alana kadınlar tek tek aranarak alındı. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar, müzik eşliğinde halay çekti.
Kadınların mitinge ellerinde 'Hayır' dövizleriyle katılması da dikkat çekti.
Miting meydanında yapılan açıklamada 2016 yılında 328 kadının cinayete kurban gittiği belirtildi. Açıklamada şunlar belirtildi: "Bunların ağzında hak, hukuk, demokrasi, adalet sözcükleri içeriklerinden tamamen sıyrılarak anlamsız boş sözcüklere dönüşüyor. Bugüne kadar uygulanan cinsiyetçi politikalar sonucunda sorunlarımızın azalması şöyle dursun, artarak önümüzdeki büyük engeller haline geldi. Getirilen düzenlemelerle daha da koyulaşacak olan bu cinsiyetçi anlayışı reddediyoruz. Kadınların kreş hakkını elinden alan, aslında sosyal devletin görevi olması gereken çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi işleri kadının omuzlarına yıkan bu anlayış aynı zamanda kadınları ev içinde güvenceden yoksun çalıştırıyor. AKP iktidarı, kendi dönemi boyunca kadınları çalışma hayatına katma yönündeki politikalar yerine, bize istikamet olarak evin yolunu gösterdi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı, kadın cinayetleri, çocuk istismarları ile ilgili önlemler, yaptırımlar beklerken; tecavüzü ve tecavüzcüyü aklayan bir yasayla yüz yüze geldik. Kız çocuklarının istismarcı ile evlendirilmesi yolu ile tecavüzcüleri affedecek yasa önerisini bir gece ansızın meclise sundular hatırlarsanız. Meclisteki muhalefet partileri bu öneriye direndiler ve sonrasında günlerce sokaklara döküldük, yetmedi yasanın oylanacağı gün meclisin önüne gittik. Hem kadınların güçlü tepkisi hem de meclisteki muhalefetin direnci ile skandal niteliğindeki önergeyi geri çektirdik. İçinden geçtiğimiz referandum sürecinin ne denli önemli olduğunun, kadınlar olarak farkındayız.
Oy kullanacak her kesimden kadına buradan sesleniyoruz. Biz kadınların tarihinde direnişler, güçlü 'hayır'lar var. Madenci grevinde, Tekel'de saf tutanlar, ODTÜ'de ayaklananlar bu referandumda oy kullanacak. Anne zinciri kuranlar, TOMA'ların önünde dans edenler, Gezi'de direnen kadınlar oy kullanacak. Şunu hiç unutmayalım; Parlamenter sistemin ve hukukun tarafsızlığının ortadan kaldırıldığı, halkın egemenliğini hiçe sayan, hesap sorulamayan tek adam rejimi, biz kadınlar için ortaçağ anlamına geliyor."