İzmir'de kadınlardan, polis şiddetine maruz kalan kızlara destek!

İzmir'de 'Kıyafetime Karışma Platformu' üyesi kadınlar, Alsancak Semti'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisin de fiziksel saldırısına maruz kaldıklarını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer'e destek vermek amacıyla eylem yaptı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ÖSYM binası önünde toplanan 'Kıyafetime Karışma Platformu' üyesi yaklaşık 20 kadın, Alsancak Semti'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisinde de fiziksel saldırısına maruz kaldıklarını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer için eylem yaptı. Eyleme o gece polis memurunun saldırısına uğrayan Derya Kılıç da katıldı. Yaşadıklarını eyleme katılanlara anlatmak isteyen Kılıç, göz yaşlarına hakim olamayınca konuşamadı.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Sennur Garip, "Ayşegül Terzi, Melisa Sağlam, Canan Kaymakçı, Çağla Köse ve son olarak Derya ile Seray için kıyafeti için saldırıya uğrayan kadınlar için buradayız. Derya ve Seray geçtiğimiz günlerde Alsancak'ta yürürken, iki erkek tarafından tacize uğradı. Daha sonra yardım istedikleri polis tarafından 'Bu kıyafetle size az bile yapmışlar' sözleri ile darp edildi. Arkadaşlarımızı darp eden polis memurları hakkında biran önce işlem yapılmasını istiyoruz. Kadınlara dayatılan onu giyme, orada yürüme, böyle kahkaha atma sözleri bizlere darp olarak cinayet olarak geri dönüyor. Yaşam tarzımıza yönelik söylem ve uygulamalardan yasal düzenlemelerden derhal vazgeçilmelidir" dedi.



Basın açıklamasının ardından grup olaysız değildi.