İzmir'de kadınların 8 Mart kutlamasına yasak!

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İzmirli kadınlar 5 Mart Pazar günü etkinlik yapmak istedi. Ancak valilik bu etkinliklere izin vermedi

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İzmirli kadın lar 5 Mart Pazar günü etkinlik yapmak istedi. Ancak vali lik bu etkinliklere izin vermedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çarşamba gününe gelmesi nedeniyle İzmirli kadınlar kutlamaları 5 Mart pazar günü gerçekleştirmek istedi. Ancak İzmir Valiliği bu kutlamalara izin vermedi.



İzmir Valisi



Yapılan açıklama şöyle: "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiler neticesinde kamu düzeni, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel istenmeyen ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini engellemek amacıyla 05.03.2017 Pazar günü ilimiz Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanılarak Gündoğdu Meydanına yürümek suretiyle '8 Mart Kadınlar Günü' konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı 8 Mart tarihinde olmaması da göz önünde bulundurularak Valiliğimizce izin verilmemiştir" (Birgün) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çarşamba gününe gelmesi nedeniyle İzmirli kadınlar kutlamaları 5 Mart pazar günü gerçekleştirmek istedi. Ancak İzmir Valiliği bu kutlamalara izin vermedi.İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla verilen yanıtta, OHAL gerekçe gösterildi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara izin verilmedi. Yapılan açıklamada yürüyüşün 8 Mart'ta olmaması da gerekçe olarak gösterildi.Yapılan açıklama şöyle: "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiler neticesinde kamu düzeni, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel istenmeyen ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini engellemek amacıyla 05.03.2017 Pazar günü ilimiz Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanılarak Gündoğdu Meydanına yürümek suretiyle '8 Mart Kadınlar Günü' konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı 8 Mart tarihinde olmaması da göz önünde bulundurularak Valiliğimizce izin verilmemiştir" (Birgün)