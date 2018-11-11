İzmir'de kamyon trene çarptı: şoför yaralandı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonun şoförü Tamer Çaylak (40), yaralandı

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Arıkbaşı ile Karpuzlu mahalleleri arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş- İzmir seferini yapan yolcu treni, bir silaj firmasında şoförlük yapan Tamer Çaylak yönetimindeki 35 JEH 91 plakalı kamyona, sol arka tarafından çarptı. Kazada Tamer Çaylak yaralandı. Çevre sakinleri, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çaylak, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza yerindeki çalışmaların ardından kamyon hemzemin geçitten kaldırıldı. İfadesi alınıp alkol kontrolü yapılan makinist ise serbest bırakıldı. Tren 1 saat sonra yoluna devam etti.